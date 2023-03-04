نصيب الفرد في التموين 2023.. سلع ثابتة و 100جنيه استثنائية حتى يونيه المقبل

يختلف نصيب الفرد من التموين 2023 بالنسبة للأسر المستحق لها الزيادة الاستثنائية للتموين بقيمة 100 جنيه للأسرة حتى يونيو المقبل 2023 ، عن نصيب الفرد في الأسرة التي تصرف التموين الشهري لها فقط دون زيادة استثنائية.

نصيب الفرد في التموين 2023

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، نصيب الفرد في التموين 2023 الذي يتم صرفه في صورة دعما نقديا مشروطا (أي مبلغ نقدي يتم اشتراط صرفه في صورة سلع) من منافذ البقالين التي تحصل على السلع التموينية من مخازن الجملة التابعة للوزارة، ويشمل على التالي:

** 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بداية من الفرد الخامس.

** 5 أرغفة يوميا لكل فرد على البطاقة بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر للفرد الواحد.

** 100 جنيه سلع تموينية إضافة للأسرة (حال استحقاقها للدعم الاستثنائي).

زيادة التموين الاستثنائية

وتستكمل حاليا وزارة التموين من خلال منافذ البقالين صرف الدفعة السابعة من زيادة الدعم الاستثنائي لنحو 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقين لزيادة الدعم الذي أقرته الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، إذ تصرف زيادة التموين كالتالي:

- 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.

- 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.