وزيرا التعليم والرياضة يشهدان اليوم الرياضي لمدرسة مصر الجديدة النموذجية

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مدرسة الشهيد يسري عميرة النموذجية، بمصر الجديدة، ويرافقه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور يوم الأنشطة الرياضي.

وشهد الوزيران عروضًا من الطالبات، إذ قدمنّ ألعاب رياضية، مثل الكاراتيه، وسط تصفيق من الحضور والثناء على أداء الطالبات، وقدمت الطالبات مجموعة من الألعاب الأخرى، واستعرضن المهارات أمام الوزيران والحضور من قيادات الوزارة ومديرية التربية والتعليم في القاهرة.

ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية

ويتضمن يوم الأنشطة‫ ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية، ويكون ذلك بمشاركة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثم المساهمة في اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، في كل المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.

مراحل تطبيق اليوم الرياضي

وبدأت المرحلة الأولى في تطبيق اليوم الرياضي، بداية من شهر أكتوبر الماضي في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

وبدأت المرحلة الثانية: بداية شهر ديسمبر 2022 في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

وبدأت المرحلة الثالثة: بداية الفصل الدراسي الثاني في 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

فيما المرحلة الرابعة بداية شهر أبريل 2023 بنسبة 25% من إجمالي مدارس الإدارة التعليمية.