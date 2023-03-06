تعرف على أدعية النصف من شعبان وأفضل الأعمال المستحبة

تستعرض «الوطن» أبرز أدعية النصف من شعبان وأفضل الأعمال المستحبة التي يمكن فعلها في أي يوم وليلة من أيام الله المباركة، كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يريد من خير الدنيا والآخرة.

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فيديوهات عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، أبرز أدعية النصف من شعبان وأفضل الأعمال المستحبة، إذ أكدت أن ليلة النصف من شعبان -التي تبدأ بعد أذان المغرب اليوم الالثنين- واحدة من خير الليالي في العام، وعلى المسلم العاقل أن يحرص على استغلالها واغتنام فضلها من خلال الاجتهاد في عبادة الله عز وجل في هذه الليلة دونا عن غيرها من باقي الليالي.

ليلة النصف من شعبان

وبالحديث عن أدعية النصف من شعبان وأفضل الأعمال المستحبة، فيستحب في هذه الليلة وغيرها الإكثار من الطاعات وعبادة الله عز وجل، والصيام، وقيام الليل في هذه الليلة المباركة، فضلا عن قراءة القرآن والتسبيح والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للنفس والغير.

أدعية النصف من شعبان وأفضل الأعمال المستحبة

وقالت «الإفتاء» إن رفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان، يعد رحمة من الله سبحانه بعباده، لأن بعد شعبان يحل شهر رمضان، الذي تزداد فيه همة الكثير من العباد لطاعة الله وعبادته، ويكون نصف شعبان أو أواخره فترة استعداد لاستقبال هذا الشهر وترفع أعمال العبد على هذا الحال.

ومن الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم سواء في ليلة النصف من شعبان أو غيرها:

اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا

اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

اللهم ارزقنا رزقا حلال طيبا مباركا فيه

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما

وغيرها من الأدعية التي يسأل العبد المؤمن ربه فيها من خير الدنيا والآخرة سواء في ليلة النصف من شعبان أو غيرها.