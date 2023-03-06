زراعة 6600 شجرة في مركز أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وصول 6600 شتلة شجرة كدفعة أولى، وتم توزيعها على حيي شرق وغرب ومركز أسيوط، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة «100 مليون شجرة»، والمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزاة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد 170 ألف شجرة في أسيوط.

6600 شتلة متنوعة

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى توزيع 6600 شتلة تنوعت ما بين (رمان – كاربس – كازورينا – يوسفي)، وتم زراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمناطق حي شرق وغرب مدينة أسيوط وقرى مركز أسيوط.

مواجهة آثار التغيرات المناخية

وأكد المحافظ، أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، مع تحقيق الاستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ولفت المحافظ إلى دعمه الكامل للتوسع في زراعة الأشجار بمختلف أنواعها، لتحقيق أقصى استفادة منها، وتوجيه رؤساء المراكز والاحياء بتقديم كل سبل الدعم لها، على أن يتم خلال الأيام المقبلة وصول باقي الدفعات من الشتلات لتوزيعها على القرى والمراكز.