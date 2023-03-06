تطوير مبنى ملحق بمستشفى المبرة للتأمين الصحي في أسيوط بـ30 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مستشفى المبرة للتأمين الصحي، فضلاً عن أعمال تطوير المبنى الملحق بها والجاري تنفيذها بتكلفة إجمالية 92.7 مليون جنيه، للاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى، ومتابعة نسب التنفيذ والأعمال الجارية في مشروعات التطوير.

سير العمل بالمستشفى

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد سير العمل بعدد من أقسام المستشفى، من بينها قسم الاستقبال والعيادات ووحدة الأطفال المبتسرين، والتقى بالأطباء والتمريض العاملين بها، واستمع إلى شرح حول امكانيات الوحدة وأعداد الأطفال المبتسرين ومدى توافر الحضّانات وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة.

الأجهزة الجديدة بالمستشفي

واستمع المحافظ إلى شرح من استشاري المشروع والمهندس المقيم لمراحل التنفيذ ونسب الإنجاز وتوريد الأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية والمصاعد وغيرها، فضلاً عن الاستماع إلى شرح حول إمكانات جهاز الأشعة الجديد ونوعه، مشددًا على الإسراع في وتيرة العمل وتكثيف الجهود لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة مع مراعاة معايير الجودة والمعايير الفنية والمواصفات المحددة .

وأشاد محافظ أسيوط؛ بالجهود المبذولة من الدولة لتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين بكافة ربوع مصر، خاصة محافظات الصعيد، والعمل على النهوض بالمنظومة الصحية إلى مستويات أعلى في الكشف والفحص وصرف العلاج وغيرها بكافة الطرق الممكنة، وهو ما يظهر جلياً في الأجهزة الطبية التي يتم توريدها بأعلى المعايير والمواصفات وتشغيلها بالمستشفيات العامة والمركزية الجاري تطويرها خلال الأونة الأخيرة.