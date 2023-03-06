تراجع الدولار عالمياً وسط ترقب تصريحات رئيس «الفيدرالي» في الكونجرس

تراجع الدولار بشكل كبير، بداية تعاملات اليوم، وسط ترقب من جانب المستثمرين للتصريحات التي ستتضمنها شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أمام الكونجرس، فضلاً عن انتظار تقرير الوظائف لشهر فبراير، والذي سيصدر بنهاية الأسبوع ومن المرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.

انخفاض مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.182% إلى 104.420، وتكبد المؤشر الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ يناير، وفقا لوكالة «رويترز».

زيادة كبيرة في أسعار الفائدة

وبعد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الماضي، رفعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس في أحدث اجتماعين له، لكن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية أججت المخاوف بالسوق من أن يعود البنك لرفع الفائدة بقوة، وسينصب التركيز على تقرير الوظائف لشهر فبراير، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل وشهادة باول أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

رفع الفائدة 25 نقطة أساس

ويتوقع محللون استراتيجيون من «سيتي بنك»، أن يشير «باول»، إلى تفضيل رفع الفائدة 25 نقطة أساس لكنه سيترك جميع الخيارات مطروحة إذ سيتحدث قبل صدور بيانات الوظائف، ويتوقع «سيتي بنك»، زيادة 255 ألف وظيفة بعد الزيادة الكبيرة التي بلغت 57 ألفا في يناير، وأضاف أن من شأن حدوث زيادة كبيرة أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وارتفع اليورو 0.07% إلى 1.0641 دولار بعدما زاد 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي، وبلغ الإسترليني 1.2029 دولار في أحدث تداولاته بانخفاض 0.09% خلال اليوم، وزاد الين الياباني 0.10% إلى 135.74 ين للدولار قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لمحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا يوم الجمعة.

وانخفض اليوان الصيني اليوم بعدما أعلنت الصين أمس هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي في 2023 يبلغ نحو 5%. وفي السوق الفورية، استهل اليوان التعاملات في الأسواق الخارجية عند 6.9072 يوان للدولار وبلغ 6.9137 في أحدث معاملة، فيما انخفض الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.675 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.16% في أحدث التعاملات إلى 0.621 دولار.