سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

كشفت البنوك بالقطاع المصرفي اليوم، عن سعر صرف الدولار الأمريكي مع بداية تدولات بداية الأسبوع في القطاع المصرفي، إذ يحرص العاملون في القطاع الاقتصادي والمالي وشريحة عريضة من المواطنين على متابعة التغيرات المرتبطة ببسعر صرف الدولار.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر بيع وشراء لعمليات صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفقا للمواقع الرسمية لكل بنك على حدة.

سعر صرف الدولار اليوم

جاء سعر الدولار اليوم في البنوك، كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.57 جنيه للشراء، و30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالمصرف المتحد نحو 30.67 جنيه لعمليات الشراء، و30.77 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

في البنك المركزي سجل 30.66 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي 30.67 جنيه لعمليات الشراء، و30.77 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس اليوم 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 30.57 جنيه للشراء، و30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.