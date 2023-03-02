نشرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبعض البنوك العاملة في القطاع الحكومي والخاص، سعر صرف الدولار اليوم الخميس الموافق 2 مارس، وفق التداولات الصباحية.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس الموافق 2 مارس.

سعر صرف الدولار اليوم 2-3-2023 في البنوك

تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك، في بداية التعاملات في البنك المركزي والبنك الأهلي مقارنة بما سجلته العملة الأمريكية أمس بين قرش وقرشين، وجاء سعر الصرف كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

- في البنك المركزي سجل 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في cib نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس اليوم نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- في بنك مصر سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.