سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
كتب:
رحاب عبدالراضي
09:35 ص | الخميس 02 مارس 2023
سعر الدولار اليوم- صورة تعبيرية
نشرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبعض البنوك العاملة في القطاع الحكومي والخاص، سعر صرف الدولار اليوم الخميس الموافق 2 مارس، وفق التداولات الصباحية.
وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس الموافق 2 مارس.
سعر صرف الدولار اليوم 2-3-2023 في البنوك
تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك، في بداية التعاملات في البنك المركزي والبنك الأهلي مقارنة بما سجلته العملة الأمريكية أمس بين قرش وقرشين، وجاء سعر الصرف كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي
- في البنك المركزي سجل 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
- بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في cib نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 لعمليات البيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
- سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس اليوم نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
- وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.58 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
- في بنك مصر سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
- سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.58 جنيه لعمليات الشراء، و30.68 جنيه لعمليات لبيع.