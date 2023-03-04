كشفت البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 4 مارس، إذ يحرص قطاع عريض من المواطنين في الشارع على متابعته بشكل يومي.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت الموافق 4 مارس.

سعر صرف الدولار اليوم 4-3-2023 في البنوك

جاء سعر الدولار اليوم في البنوك، كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.57 جنيه للشراء، و30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.67 جنيه لعمليات الشراء، و30.77 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

في البنك المركزي سجل 30.56 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في cib نحو 30.67 جنيه لعمليات الشراء، و30.77 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس اليوم نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 30.57 جنيه للشراء، و30.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.