ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟.. «أمر ينفذه المسلمون حتى اليوم»

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟، سؤال يردده عدد من المسلمين لاسيما وأنه يتزامن مع حلول ليلة النصف من شعبان، اليوم الإثنين، للبحث عن إجابة تفيد بمعرفة الأمور التي تمت في هذه الليلة، ولماذا تعد ليلة مباركة ولها قيمة كبيرة بين ليالي الشهر ذاته، كما تتزامن هذه الليلة مع حلول الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر هجري، وصيام هذه الأيام سنة، فضلا عن أنها تتزامن مع يوم الإثنين وصيامه والخميس سنة أيضا.

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟

وبخصوص الإجابة على سؤال ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان، يقول الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ليلة النصف من شعبان واحدة من أعظم الليالي لأن تلك الليلة، تم فيها تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وذلك بعدما صلى الصحابة قرابة 16 شهرا في هذا الاتجاه، غير الله القبلة ووجههم إلى قبلة أخرى.

وأضاف «عثمان» ردا على سؤال ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان، «روى الإمام أحمد والطبراني أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف، فيغفر إلى أكثر من شعر غنم بني كلب»، وهي قبيلة معروفة بكثرة الغنم، والمقصود بذلك أن الله يغفر لمن يطلب الغفران ويرحم عباده، إلا المتشاحنين والمتخاصمين الذين مر عليهم هذا اليوم وقد قطعوا علاقاتهم ببعض، أو من يقطع رحمه ولا يصله كما أمره ربه.

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان؟

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية للإفتاء على يوتيوب، إلى أن ليلة النصف من شعبان، ليلة مباركة يتطلع الله فيها إلى عباده، ولها مكانة كبيرة، نظرا لما حدث في ليلة النصف من شعبان، وتحويل القبلة إلى الكعبة الشريفة.