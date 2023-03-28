ما حكم السفر في رمضان؟.. مفتي الجمهورية السابق يجيب

ما حكم السفر في رمضان؟، سؤال يدور في أذهان العديد من المسلمين خلال شهر رمضان الكريم، حرصا منهم على اغتنام فضل هذا الشهر وتجنب الأفعال التي من شأنها أن تنتقص من الثواب، فقد خص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان ببركة كبيرة وخير كثير، يتنافس العديد من المسلمين خلال هذا الشهر على عبادة الله عز وجل وطاعة أوامره.

ما حكم السفر في رمضان؟

وأجاب الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في أحد فيديوهاته على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على سؤال ما حكم السفر في رمضان؟، إذ قال أنه في حال تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن الغرض منه المعصية فيجوز له أن يفطر، كما لفت إلى أن الصوم أفضل عند عدم المشقة؛ مشيرا إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [سورة البقرة: آية رقم 184].

وأشار «جمعة» في إجابته عن سؤال ما حكم السفر في رمضان، لفت إلى أن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر في حين كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين والتي تقدر بنحو 83 كيلومترًا ونصف الكيلومتر وقال: «أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا».

حكم السفر في رمضان

وأشار علي جمعة ي إجابته عن سؤال ما حكم السفر في رمضان؟، مشيرا إلى ما ورد في كتاب الله الكريم: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة آية رقم: 185].