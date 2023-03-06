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قطع المياه عن 15 منطقة في 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة غدا.. صيانة للخط الرئيسي

كتب:

منة عبده
12:22 م | الإثنين 06 مارس 2023
انقطاع المياه.. صورة تعبيرية

انقطاع المياه.. صورة تعبيرية

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، انقطاع المياه بالأماكن المرتفعة في (منطقة أبو رواش بالجيزة - منطقة بالم هيلز - الأحياء من الحي السابع للحي الثاني عشر - منطقة 209 - منطقة 276 - منطقة 2000 قطعة - السياحية الشمالية 1.2.3 - منطقة الحزام الأخضر)، من الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي

وأشار جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيان له، إلى أن سبب قطع المياه هو القيام بعمل صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي الناقل المغذي لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.

وناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ولطلب سيارات مياة نقية، يجري التواصل على الأرقام 01150046019- 01150335658- 02/38350405، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار 24 ساعة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.