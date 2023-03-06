قطع المياه عن 15 منطقة في 6 أكتوبر لمدة 12 ساعة غدا.. صيانة للخط الرئيسي

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، انقطاع المياه بالأماكن المرتفعة في (منطقة أبو رواش بالجيزة - منطقة بالم هيلز - الأحياء من الحي السابع للحي الثاني عشر - منطقة 209 - منطقة 276 - منطقة 2000 قطعة - السياحية الشمالية 1.2.3 - منطقة الحزام الأخضر)، من الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي

وأشار جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيان له، إلى أن سبب قطع المياه هو القيام بعمل صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي الناقل المغذي لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.

وناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ولطلب سيارات مياة نقية، يجري التواصل على الأرقام 01150046019- 01150335658- 02/38350405، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار 24 ساعة.