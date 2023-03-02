كيف تغير قطاع الإسكان في المنيا خلال 8 أعوام؟.. طفرة بـ5 مليارات جنيه

يعد توفير سكن كريم للمواطنين من أولى اهتمامات الدولة المصرية، التي رصدت العديد من الجهود والإمكانات لتوفير ذلك، طال منها محافظة المنيا الكثير، ليحيا كل مواطن داخل المنيا بسكن كريم.

وكشف بيان لمحافظة المنيا عن إنشاء 851 عمارة سكنية خلال الأعوام الـ8 الماضية بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية بتكلفة تخطت 5 مليارات جنيه.

مشروع دار مصر بالمنيا

أوضح البيان أنه تم تنفيذ عدة مشروعات ومبادرات سكنية بمحافظة المنيا منها مشروعات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة والتي نفذ بها ،مشروع دار مصر الذي تكلف 249 مليون جنيه أنشئ بها 36 عمارة سكنية تضم 864 وحدة سكنية .

وحدات سكنية بملوي ومغاغة وبني مزار

تنفيذ 4.4 ألف وحدة سكنية بمراكز المحافظة بتكلفة 595 مليون جنيه، بينها 1700 وحدة سكنية بمراكز مغاغة وبني مزار وملوي بتكلفة 220 ألف جنيه.

ملوي الجديدة والمنيا الجديدة

إنشاء مدينة المنيا الجديدة ومدينة ملوي الجديدة بتكلفة تخطت 4.34 مليار جنيه وبلغ عدد الوحدات السكنية بهما 17.3 مليون جنيه.

مشروع تطوير عواصم المحافظات بالمنيا

كما أستهدفت محافظة المنيا بتنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بمدينة المنيا الجديدة، فتم توفير قطعة أرض بمساحة 40 ألف فدان وإنشاء 78 عمارة سكنية تضم 1872 وحدة سكنية بتكلفة 2.7 مليار جنيه بلغ نسبة التنفيذ بها 90% حتى الآن.