جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملاته لرصد المخالفات وإزالة الإشغالات

كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، نواب رئيس الجهاز والمعاونون والإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير برصد المخالفات وإزالتها على الفور، واستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء بالمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي، ورصد جميع مخالفات البناء في المهد والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية .

رفع إشغالات بالممشى السياحي

وأعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية المدينة أنه تم رفع إشغالات بالممشى السياحي محور جمال عبدالناصر، وإزالة الكشك العشوائي من جوار مدرسه القرية السياحية الأولى والتحفظ على المعدات والونش من القطعة رقم 1808 بالحي الرابع المجاورة 8، والإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة في النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 2 بلوك 2 مج 12 غرب سوميد، والإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة زيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 1603 المجاورة 7 بالحى الثالث، والإزالة الفورية وإيقاف أعمال محاولة التعدي علي الرود الخلفي بالقطعة رقم 325 حى1 مج 2.

وأضاف النجار، تم رفع إشغالات والتعديات من شارع مصر، كذلك رفع فريزة محور الكفراوى بجوار سنتر الأردنية أمام موقف الحصري.

لا تهاون مع المتعدين

وشدد رئيس الجهازـ أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين بالبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون.