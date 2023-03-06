قطع المياه بمحافظات الدلتا اليوم لوجود أعمال تطهير.. المناطق والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، في المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال تطهير الخزانات.

قطع المياه في 9 مناطق لمدة 12 ساعة بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مناطق «مدينة كفر الشيخ بالكامل - سخا - الحمراوي - أبو طبل - القنطرة - الصوالحة - عزبة أبو سعيد - جميع قرى شرق - جنوب الرياض»، لمدة 12 ساعة بدءًا من الساعة 7 صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم، لافتا إلى أن سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال التطهير لمآخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ، وكذا تطهير الخزانات الأرضية لمحطة مياه كفر الشيخ الرئيسية رقم1.

مدة قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

قطع المياه عن مدينة تلا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة تلا وقريتي «طوخ دلكه - ميت أبو الكوم» من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن مناطق «ميت عاصم –برمبال الجديدة والقديمة – كفر علام – الرياض – الكردى – الجنينة – النزل » لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم حتي الساعة 5 مساء بسبب قيامها بأعمال تطهير الخزان بمرفق مياه منية النصر.

الأماكن المتأثرة بضعف المياه 13 ساعة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ضعف المياه عن مناطق «نوسا الغيط - نوسا البحر - تلبنت - سنبخت - منية سمنود - جراح - الديرس - ميت أبو الحارس - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - البساتين - أجا - البيلوق - اللاوندي - بقطارس - منشية الأخوة - برج النور الحمص - سنجيد - قرموط البهو - شبرا - السبخا - والعزب التابعة» لمدة 13 ساعة بدءا من الساعة 8 صباح اليوم حتى الساعة 9 مساء للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه أجا السطحية لأحواض المروقات.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع وضعف المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة لافتا إلى قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.