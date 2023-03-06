الأمن الروسي يحبط محاولة لاغتيال رئيس مجموعة شركات «تسارجراد»

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط محاولة لاغتيال رئيس مجموعة شركات «تسارجراد»، قنسطنطين مالوفيف، موضحا في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، أن «محاولة الاغتيال خططت لها الاستخبارات الأوكرانية، بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارته».

ونشر الأمن الفيدرالي الروسي شريط فيديو يوضح محاولة أحد الأشخاص زرع عبوة ناسفة أسفل سيارة مالوفيف، مشيرة إلى أنه يعمل تحت سيطرة جهاز الأمن الأوكراني.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام جيل جديد من الذخائر دقيقة التوجيه ضد القوات الأوكرانية، كما نشرت لقطات لاستخدام الذخائر الجديدة في تدمير معدات وأسلحة ومواقع أوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إلى استخدام الذخيرة الجديدة بعد عمليات الاستطلاع، موضحة أن «القوات الأوكرانية تخفي مركبات مدرعة قتالية، وتعمل على صيانتها وإصلاحها في بعض المواقع المستهدفة».

وأضافت أن «الذخائر الجديدة نجحت في اختراق المواقع الأوكرانية، وانفجرت داخل مخابئ، كما دمرت وعطلت آليات ومدرعات تابعة للقوات الأوكرانية».