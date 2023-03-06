زراعة 200 ألف شجرة جديدة في الإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية «صور»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استلام قافلة تتضمن 200 ألف شجرة لزراعتها بالمحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، في إطار البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

وأشاد محافظ الإسكندرية بما تستهدفه هذه المبادرة للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وفي إطار قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» التي ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

زراعة الأشجار في الإسكندرية

وأوضح «الشريف»، في بيان اليوم، أن القافلة تضمنت 200 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، بواقع 11 صنفا، منها 6 أصناف مثمرة، وهي (ليمون، وزيتون، وجوافة، وبرتقال، ويوسفي، ورومان)، و5 أصناف غير مثمرة وخشبية، وهي (كازويتة، وكونو كاربس، واكاسيا، وكافور، وفرشة الزجاج)، وسيتم زراعتها بأماكن محددة بالأحياء والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

التوعية والحفاظ على الأشجار المزروعة

وأطلق المحافظ إشارة البدء لزراعة تلك الأشجار بالمحافظة، بزراعة شجرة أمام ديوان عام محافظة الإسكندرية مُشددًا على جميع المسئولين في أحياء الثغر بضرورة التوعية والحفاظ على الأشجار المزروعة وأهمية رعايتها بصورة مستمرة.