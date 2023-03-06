«القوى العاملة»: تعيين 5328 من ذوي الهمم.. وإطلاق البوابة الجيومكانية خلال أيام

عقد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم، بديوان عام الوزارة، اجتماعه الأسبوعي السابع على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمناقشة عدد من الملفات، وذلك بحضور قيادات الوزارة من الإدارات المختصة بالملفات التي جرى مناقشتها.

حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل

تابع الاجتماع، أحدث المستجدات بشأن خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،كما شهد الاجتماع عرضا قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، تمهيدًا لإطلاقها خلال أيام بهدف توفير المعلومات والبيانات الكاملة بشأن خدمات الوزارة باعتبارها بنك معلومات رقمي لعرض الاحصائيات والتقارير.

وكان وزير القوى العاملة، قد وجه الأسبوع الماضي بعقد هذا الاجتماع بين مسؤولو البوابة الجيومكانية ومديري المديريات بهدف التنسيق لإنجاح تلك البوابة الجيومكانية، وضخ معلومات حديثة فيها.

وبشأن ملف ذوي الهمم، أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم، أنَّ مديرياتها، ومكاتبها المختصة في المحافظات خلال الأسابيع السبعة الماضية، حصرت 67% من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5 % لـ ذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت إن عدد المنشآت التي تمّ حصرها حتى اليوم الأثنين بلغت 15891 منشأة، يعمل بها مليوناً 865 ألفاً 764 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 ألفاً و654 منشأة، من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يبلغ 93 ألفاً 164 عاملا، وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و 818 عاملا، والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 39 الفاً و683 عاملا.

وأكدت الوزارة أنَّه على مدار الـ7 أسابيع الماضية نجحت المديريات في تعيين 5328 من ذوي الهمم، قائلة إنَّ المديريات و مكاتبها تتواصل يوميا مع المنشآت، ويجرى الان عملية باقي الحصر والتشغيل، ودمجهم أيضًا في خطة التدريب التي تنفذها المديريات.

نقلة نوعية في الخطة الإصلاحية والمعلوماتية بالوزارة

وعن آخر المستجدات بشأن البوابة الجيومكانية، شاهد وزير القوى العاملة مع مديري المديريات عرضاً قدمه مسؤولو البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة، لعرض آخر التطورات، تمهيداً لإطلاق البوابة خلال أيام.

ووجه وزير القوى العاملة فريق عمل البوابة الجيومكانية، التنسيق المستمر مع مديري مديريات القوى العاملة 27 مديرية، للتنسيق في عملية إدخال البيانات، وتوفير المعلومات الكافية لضخها بشكل مُستحدث ومستمر، موضحاً أنَّ إطلاق المرحلة الأولى منها يُعتبر نقلة نوعية في الخطة الإصلاحية والمعلوماتية بالوزارة، وستكون فُرصة لتوفير البيانات أينما طُلبت لمتخذي القرار، بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن.

مؤشرات أداء للمفتشين وتوزيع

وبحسب البيان، فإن المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل 3 قطاعات هي: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني، وذكر البيان أنَّها ستعمل على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات.

وأوضح البيان أن البوابة الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS، يجرى تجهيزها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والبرنامج لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بهدف تعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلا عن متابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية واتاحتها لمتخذي القرار.