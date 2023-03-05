وظائف وزارة القوى العاملة برواتب مجزية وتنقلات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، توافر فرص عمل لعمال إنتاج في إحدى شركات القطاع الخاص بمزايا متعددة، في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالعمل على توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب في منشآت القطاع الخاص.

وكشفت وزارة القوى العاملة، بعض شروط التقديم على تلك الوظائف وكيفية التقديم عليها، وفق الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظائف وزارة القوى العاملة

وتطلب الشركة عمال إنتاج للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 37 سنة وبرواتب مجزية ومزايا مختلفة.

تبدأ الرواتب من 2700 جنيه.

يحصل الموظف على تأمين صحي واجتماعي.

يتم توفير وسائل انتقال للعاملين

أن السن المطلوب للعمل من 18 إلى 37 سنة.

يتم توفير تدريب مهني للشباب من دون خبرة لاكتساب الخبرات اللازمة للعمل.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة عبر صفحتها الرسمية، التوجه إلى ديوان المديرية إدارة بحوث العمالة على العنوان التالي:

عنوانها: شبين الكوم - البر الشرقي - عمارة غاز مصر ‏شبين الكوم‏

وتأتي تلك الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة بشكل دوري، وذلك للعمل على توفير فرص عمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.