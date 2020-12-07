بالصور.. مستشار يساعد ذوي الهمم في الإدلاء بأصواتهم: فيها حاجه حلوة

شهدت قرية بلاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم إقدام أحد المستشارين على متابعة العملية الانتخابية، بالخروج ومساعدة أحد الناخبين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والذي حضر إلى مقر اللجنة الانتخابية بكرسي متحرك للإدلاء بصوته.

وحرص المستشار على مساعدة الناخب في الإدلاء بصوته مع التأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا بارتداءه الكمامه الواقيه .كما شهدت اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة بمدن ومراكز محافظة الغربية حشود وصفوف الناخبين، مع بدء فتحها واستقبال كل ناخب للإدلاء بصوته لاختيار عضو مجلس نواب.

وبدأ توافد أهالي مدن وقرى محافظة الغربية للإدلاء بأصواتهم لليوم الأول في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020 م.

من ناحية أخرى، حرص رجل مسن مريض على الإدلاء بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بمساعدة أحد أفراد أسرته الذى أصطحبه إلى لجنته الانتخابية بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى، بواسطة مركبه توك توك وسط إجراءات أحترازية لحمايته من فيروس كورونا المستجد.

في المقابل قيام رئيس لجنة بشبيش الثانوية المشتركة التابعة لمركز المحلة الكبرى، بالتوجه الى الرجل المسن المستقل التوكتوك ومساعدته لكى يتمكن من الإدلاء بصوته نظرا لظروفه الصحية التى منعته للدخول إلى اللجنة فى لافتة أنسانية رائعة .كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تراس غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الشيخ ممثل وزارة الدفاع والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية .

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشحا فرديا على 14 مقعدا، وذلك داخل 661 مقرا انتخابيا بها 1159 لجنة فرعية تحتوى على 3 ملايين و451 ألف و 331 صوتا انتخابيا.