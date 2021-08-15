«القوى العاملة»: بدء البرنامج الأول من «مصر بكم أجمل» لذوي همم بورسعيد

يحضر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، السبت المقبل، ختام البرنامج الأول من مبادرة «مصر بكم أجمل» لذوي القدرات الخاصة التي تنظمها مديرية القوى العاملة ببورسعيد، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم والعزيمة، وينفذ المبادرة وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل منذ عام 2018 وحتى الآن.

وافتتح المبادرة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بحضور السيد السنجابي، مدير المديرية، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب.

وأشاد المحافظ بتنفيذ المبادرة، معربًا عن سعادته بوجوده مع ذوي الهمم والعزيمة من أجل رسم حياة أفضل لهم، مؤكدًا أنهم يستحقون التقدير والاحترام من جميع أجهزة الدولة لتوفير حياة كريمة لهذه الفئة.

وحرص المحافظ على الاستماع على كل مشكلات ذوي الهمم، مؤكدًا العمل على حلها، متمنيًا لهم التوفيق ووعدهم باللقاء مرات عديدة.

بدوره، أكد السيد السنجابي، مدير المديرية، الدور المهم لذوي القدرات الخاصة، والمسؤولية الاجتماعية بكل جهات الدولة تجاه أبنائنا من هذه الفئة، والإمكانات الكامنة بداخلهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل وتحقيق الهدف المنشود من التدريب والتأهيل طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وانطلق اليوم الأول للتدريب بمحاضرة من محمد مختار من المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وذلك في مجال مقومات النجاح العشرة، والمحاضرة الثانية لمياء السيد، وذلك في التزامات وحقوق العمال طبقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003.