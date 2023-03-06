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«الرقابة المالية» تسمح بقيد السندات والصكوك دون تصنيف ائتماني بـ 3 شروط

كتب:

وليد عبد السلام
12:46 م | الإثنين 06 مارس 2023
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني، بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك، وتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.

3 شروط لطرح السندات والصكوك بدون تصنيف ائتماني

واشترط القرار 3 شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيجري قيدها بدون تصنيف ائتماني، وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.

يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة لـ الرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.

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