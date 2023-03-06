وزير الخارجية المصري يستقبل رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو

استقبل وزير الخارجية المصري، رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو السيدة تامارا راستوفاك، اليوم، وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية رحب برئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة خلال جولتها في المنطقة العربية بزيارة القاهرة، والتي تستضيف أول مكتب لمنظمة اليونسكو خارج مقرها الرئيسي، معرباً عن دعمه للنهج البناء الذي اتبعته رئيسة المجلس في رئاستها لاجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة منذ انتخابها في نوفمبر 2019.

التوافق قدر الإمكان

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شدد على أهمية الابتعاد عن تسييس المناقشات داخل المنظمة، وتبني قراراتها بناء على التوافق قدر الإمكان، وعقب تشاور واسع النطاق، مع التركيز على مهام المنظمة الرئيسية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، وتناول سبل تعزيز دور منظمة اليونسكو في دعم طلبات الدول الأعضاء لاستعادة تراثهم وممتلكاتهم الثقافية المسلوبة.

تقدير اليونسكو لدور مصر

ومن جانبها، أعربت رئيسة المجلس التنفيذي عن تقديرها البالغ لدعم مصر ووفدها الدائم لدى اليونسكو لمهامها، وبما يمكنها من أداء مسئولياتها بنجاح، كما حرصت على إحاطة وزير الخارجية بالقضايا التي تمثل تحدياً خاصاً أمام عمل المنظمة في الوقت الحالي، مؤكدةً حرصها على العمل من خلال التوافق ومشاركة جميع الأعضاء في صياغة مواقف مجلس المنظمة بعيداً عن الاستقطاب السياسي، وبما يضمن تنفيذ أهداف المنظمة التنموية والثقافية.