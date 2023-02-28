لحظات انهيار جزء من صخور الساحل الجوراسي.. مدرجة في اليونسكو

لحظات مثيرة شهدها الخليج الغربي في مقاطعة دور ست الإنجليزية ببريطانيا، وقت انهيار جزء من صخرة قديمة من الحجر الرملي بارتفاع 150 قدما على الساحل الجوراسي، وأظهر مقطع فيديو التقطته الكاميرا الثابتة لوكالة البيئة، الصخور تتساقط بشكل درامي أسفل منحدرات الخليج، حيث يبدأ الانهيار بتساقط كمية غبار من أعلى الصخرة، وبعد عدة ثواني يتوالى الانهيار، ليغطي سحابة عملاقة من الغبار الشاطئ والأمواج.

الانهيار حدث على مرحلتين ولم ينتج عنه خسائر

وانهار جزء كبير من الصخرة على مرحلتين وجرى تقدير الكومة التي سقطت بألف طن، ولحسن الحظ كان الشاطئ فارغًا بسبب الغيوم وانخفاض درجات الحرارة، وقال المتحدث باسم فريق Jurassic Coast: «تتساقط الصخور بشكل عمودي، وربما تكون المياه هي السبب.. يا إلهي هذا شيء عظيم»، موضحًا أن المسؤولين وضعوا علامات تحذير جديدة وإغلاق مسار الساحل مؤقتًا.

صخرة ويست باي تقع في قلب الساحل الجوراسي المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو

كريس إميرسون 39 عامًا، شاهد الحدث وسمع صوت الانهيار ووصفه بأنه مثل «قعقعة الرعد»، قائلاً: «لقد كان أمرًا لا يصدق، وقفنا على الجدار وسمعنا قعقعة مثل الرعد من بعيد، فاستدرت ورأيت السقوط وسحابة الغبار تشبه المدخنة»، بحسب صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

وتقع صخرة ويست باي في قلب الساحل الجوراسي المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو في بريطانيا، وجرى فيه تصوير العديد من الأعمال الدرامية وهي نقطة جذب سياحي، ويعد هذه الانهيار هو الأحدث في سلسلة من الانهيارات الصخرية التي حدثت لتلك المنحدرات التي يتجاوز عمرها 180 مليون عام، ففي عام 2012، انهار جزء من الصخرة وراح ضحيته سائحة أثناء سيرها تحت المنحدرات.