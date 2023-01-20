«أحمد» طفل شارك في معرض محو الأمية التابع لـ«اليونسكو».. يحب الرسم

انفجرت موهبته خلال مراحل طفولته الأولى، فبدأ في اكتشاف شغفه في الرسم، وهي الوسيلة التي عبر فيها الطفل أحمد عن نفسه، وحين وصوله لسن العاشرة، شارك في معرض محو الأمية الخاص بمنظمة اليونسكو بمدرسته، وتم تكريمه.

الطفل أحمد هشام، عمره 10 سنوات، يهوي الرسم، شارك بمعرض محو الأمية بمدرسته تحت إشراف منظمة اليونسكو، كما نال العديد من شهادات التقدير بسبب تفوقه في الرسم، نشوى، والدته، تحكي لـ«الوطن»، بداية اكتشاف موهبة طفلها الصغير في الرسم، حين كان عمره 5 سنوات فقط: «كان عنده 5 سنين وبيرسم الحيوانات أو أي رسمة فى الكتب بيشوفها، وبيحب التلوين والرسم».

بدأت والدته في تنمية موهبة الرسم لديه: «اشتريت له كتب تلوين ورسم»، وأصبح شغل الطفل الشغال هو الرسم فقط، وبدأت تظهر موهبته حين اشترك مع مَدرسته في مسابقات ومعارض، منها معرض العنف ضد المرأة: «اللجنة كانت مبهورة بيه»، كما شارك في معرض محو الأمية التابع لـ«اليونسكو»: «كرمته المدرسة بعد المعرض لأن شغله ولوحاته نالت إعجاب اللجنة لأن شرَح كل لوحة وكمان هو لسه صغير».

وأمام لجنة من وزارة التربية والتعليم، شارك بمعرض العنف ضد المرأة، وطلبت منه اللجنة رسم لوحتين أمامها، ففعل ذلك دون خوف: «أحمد موهوب والحمد لله بقى بيرسم بورتريه، هحاول أنمى موهبته وبيتدرب أكتر ويرسم أكتر ويحقق حلمه وإن شاء الله يبقى رسام كبير».