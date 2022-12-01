«اليونسكو» تهنئ مصر على تسجيل احتفالات رحلة العائلة المقدسة بقوائم التراث

وجهت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» التهنئة لمصر، على تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، خلال اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو، المنعقدة في مدينة الرباط المغربية، والمختصة بصون التراث الثقافي غير المادي.

من جهتها، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر لفرق العمل المكلفة بإعداد ملف قوي لتسجيل الاحتفالات ضمن قائمة التراث الإنساني غير مادي، مشيرة إلى أن تضافر الجهود مع وزارة الخارجية تكللت بالنجاح، في حشد تأييد الدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، وتسجيل عنصر مصري جديد.

احتفاء موقع اليونسكو بالحدث

وعن الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، قال الموقع الرسمي لليونسكو، إن مصر تحيي الذكرى سنويا من خلال مهرجانين يشارك فيهما المصريون بأعداد كبيرة، على اختلاف الديانة، ومن جميع الأعمار والأجناس.

وأضاف أن ملف تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة ضم عيد مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، وهو حدث ليوم واحد يقام في بداية شهر يونيو، أما الحدث الثاني، فهو ميلاد العذراء، وعبارة عن وليمة تقام في العديد من البلدات والمدن، بما في ذلك درنكة في أسيوط والقاهرة، خلال الفترة بين شهري مايو وأغسطس.

احتفالات وغناء وألعاب تقليدية ورسم على الجسم

تشمل أنشطة الاحتفالات الخاصة برحلة العائلة المقدسة، غناء وألعاب تقليدية ورسم على الجسة، بالإضافة لإعادة تمثيل الرحلة والمواكب الدينية والعروض الفنية، ومشاركة الأطعمة التقليدية، وحسب موقع اليونسكو، «تمتلئ الاحتفالات بالوظائف الاجتماعية والمعاني الثقافية، بما في ذلك النسيج الاجتماعي والثقافي الموحد بين المسيحيين والمسلمين، الذي ظهر خلال الاستعدادات والاحتفالات».

فعاليات تطوعية للزوار

وأشار موقع اليونسكو إلى ارتباط الفعاليات المقدمة خلال الاحتفالات برحلة العائلة المقدسة بتقديم الخدمات التطوعية للزوار، من جانب السكان المحليين، وتبادل الهدايا، مضيفا أن الفعاليات تتضمن نقل المعرفة والمهارات من خلال الكنائس والأديرة داخل العائلات، ومن خلال المشاركة النشطة في الطقوس.