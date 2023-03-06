القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» بالجيش الثاني الميداني

استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عددا من أبطال «قادرون باختلاف» من محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد ودمياط وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ودور الرعاية، وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة وواجبها الوطني تجاه أبناء الشعب المصري من الأبطال القادرين باختلاف.

ونقل اللواء أركان حرب محمد عبدالرحمن ربيع قائد الجيش الثاني الميداني تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبطال قادرون باختلاف، مؤكّدًا حرص القوات المسلحة على التواصل معهم وتوفير كل سبل الرعاية لهم.

وقدمت الموسيقات العسكرية عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية التي تفاعل معها الحاضرون، كما تم تنظيم عدد من الفقرات الفنية والألعاب الترفيهية التي ساهمت في رسم البهجة على وجوه الحاضرين كذلك فرق الفنون الشعبية لمدن القناة.

كما زار الأبطال القادرون باختلاف معسكر إعداد المقاتلين المنضمين حديثا للخدمة بشمال سيناء وشاهدوا عرضا تدريبيا للأنشطة القتالية التي يتم من خلالها إعداد أبطال الجيش الثاني للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وأعرب الحاضرون عن سعادتهم البالغة بزيارة إحدى تشكيلات القوات المسلحة العريقة التي تمتلك رصيدا زاخرا من البطولات والتضحيات على مر الحروب التي خاضتها مصر وخاصة تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض، مقدمين الشكر للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها ورعايتها لأبطال «قادرون باختلاف» في شتى ربوع الوطن، واختتمت الزيارة بصورة تذكارية للمشاركين.