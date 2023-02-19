وظائف القوى العاملة بالقليوبية 2023.. توفير 186 وظيفة لـ قادرون باختلاف

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية تنظيم يوم توظيفي لذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» حيث جرى توفير 186 فرصة عمل لعدد 18 منشأة بالمحافظة.

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة في بيان لها أن وظائف القوى العاملة بالقليوبية 2023 تأتي وفقا لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة وتحت رعاية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت الإشراف التنفيذي لكل من مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ومحمد عليان وكيل المديرية.

يوم توظيفي لذوي الإعاقة قادرون بإختلاف

أشارت وكيل الوزارة إلى أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية نظمت يوما توظيفيا لذوي الإعاقة قادرون باختلاف على أرض المحافظة بمركز التدريب المهني بالخانكة لتقديم وظائف القوي العاملة الجديد 2023

أضافت أنه قد بلغ عدد الحاضرين من ذوي الإعاقة 330 حالة وتم توفير عدد 186 فرصة عمل لذوي الهمم لعدد 18 منشأة بالقطاع الخاص.

استكمال إجراءات التعيين بالشركات

أضافت أنه جار استكمال إجراءات التعيين بالشركات غير المستوفاة لنسبة 5% طبقا لقانون رقم 10 لسنه 2018 والاهتمام بتلك الفئة وتوفير الرعاية والتأهيل وفرص عمل وتدريب مناسبة لدمجهم فى سوق العمل في إطار وظائف القوي العاملة 2023 بالقليوبية

وأكدت وكيل الوزارة أن وظائف مديرية القوى العاملة بالقليوبية تتم بالاتفاق على كافة المستحقات الاجتماعية والتأمينات وجار استيفاء جميع الأوراق للمتقدمين للوظائف من قبل المديرية .

جاء ملتقى وظائف القوى العاملة بالقليوبية 2023 بحضور شوزان فوزي عبد العزيز مدير منطقة الخانكة ومديري مكاتب التشغيل والتفتيش والباحثين بالمكاتب ومنطقة قوى عاملة الخانكة ومدير مركز التدريب المهني بالخانكة.