ختام فعاليات تدريب «قادرون باختلاف» على الأعمال الحرفية بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار «علمني حرفة» بمركز شباب فوه، بمشاركة 25 مستفيداً، لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

تدريب المستفيدين من «القادرون باختلاف»

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تدريب المستفيدين من «القادرون باختلاف»، يسهم في تمكينهم اقتصادياً، وإتاحة الفرصة لهم لبدء مشروع صغير بهدف خلق فرص عمل حقيقية، وتُقدم وزارة الشباب والرياضة البرامج التدريبية المتنوعة منها التدريب الحرفى بمراكز الشباب، لنشر ثقافة العمل الحر، وتبني توجه إعادة إحياء المهن التراثية والحرفية، لتمكينهم من اكتساب المهارات الحرفية المتنوعة التي تُلائم البيئة المحيطة للمتدرب، وفق احتياجات سوق العمل.

تقديم الورش التدريبية على أيدي حرفيين

وأضاف «محروس»، أن الورش التدريبية قُدمت بمركز شباب فوه على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوه من تاريخ طويل في صناعة الكليم اليدوي وأعمال النول، بإشراف جيهان رشوان، مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة شريف السواق، منسق المشروع بالمديرية.