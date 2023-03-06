وزير الدفاع الأمريكي: سقوط باخموت لا يعني تغيير مسار أزمة روسيا وأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لها أهمية رمزية أكثر من كونها عملياتية في الأزمة الراهنة، ولن يعني ذلك بالضرورة أن موسكو استعادت الزخم في جهودها الحربية التي استمرت لمدة عام.

حلقة في صراع روسيا وأوكرانيا

وقال أوستن للصحفيين أثناء زيارته للأردن: «أعتقد أنها ذات قيمة رمزية أكثر من كونها قيمة استراتيجية وتشغيلية، مضيفًا أنه لا يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستستولي على باخموت أو متى، وأضاف أوستن: «سقوط باخموت لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة التي تمثل حلقة في صراع روسيا واوكرانيا»، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

انسحاب محدود

ومع استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، يبدو أن القوات الأوكرانية تجري انسحابًا قتاليًا محدودًا في شرق باخموت لكنها تواصل إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الروسية المتقدمة، وفقًا لما قاله معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة في آخر تحديث له، وعلى الرغم من أن مركز الأبحاث يقول إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما هي نوايا أوكرانيا، إلا أن الدفاع عن باخموت لا يزال صحيحا من الناحية الاستراتيجية، وأن القوات الأوكرانية ربما تسعى إلى انسحاب قتالي تدريجي لإرهاق القوات الروسية من خلال حرب المدن المستمرة.

وزير الدفاع الروسي يزور ماريوبول

من جهة أخرى، زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ماريوبول اليوم، في زيارة نادرة يقوم بها مسؤول كبير في موسكو، وأصدرت وزارة الدفاع الروسية اليوم، صورا لشويجو وهو يتفقد جهود إعادة الإعمار الروسية للبنية التحتية، وقال إنه مر خلال زيارته على مركز طبي، ومركز إنقاذ، ومنطقة صغيرة جديدة من 12 مبنى سكني من خمسة طوابق.