نيويورك تايمز: هجوم القوات الروسية على باخموت هو الأكبر منذ الصيف

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن القوات الروسية تهاجم باخموت من ثلاثة اتجاهات في محاولة متواصلة لتطويق القوات الأوكرانية هناك؛ استمرارا للضغط على المدينة التي تعرضت للدمار وأصبحت نقطة محورية لهجوم موسكو واسع النطاق في شرق أوكرانيا، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

هجوم روسي مستمر منذ الصيف الماضي

بدأت معركة باخموت في منطقة دونباس بأوكرانيا، وتمثل أطول هجوم روسي مستمر منذ الصيف الماضي ، وصمد الجنود الأوكرانيون هناك حتى مع استيلاء القوات الروسية تدريجيًا على الأراضي المحيطة، وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت موسكو هجومها للسيطرة على دونباس بأكملها، وأرسلت القوات التي حشدتها في الخريف الماضي للقتال.

وفي إشارة إلى شدة القتال ونطاقه الجغرافي الواسع، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الأحد، إن قواتها صدت 130 هجومًا روسيًا في اليوم السابق، وقالت في تحديث صباحي إن القوات الروسية تواصل محاولات تطويق باخموت، مشيرة إلى الهجمات على سلسلة من البلدات والتجمعات الصغيرة في محيط المدينة.

مقتل مدنيين وإصابة 7 آخرين

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم، في منشور على تطبيق تليجرام، إن القتال أسفر عن مقتل مدنيين اثنين في باخموت، وأضاف أن سبعة مدنيين أصيبوا في المنطقة.

وقال خبراء عسكريون، إن الهجوم الروسي يخوض في خمس أو ست نقاط على طول خط أمامي يمتد 100 ميل من بلدة كريمينا في لوهانسك إلى فولدار في دونيتسك، إذ تكبدت موسكو خسائر فادحة في معركة دبابات في الأسابيع الأخيرة، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ميك رايان، وهو محلل عسكري ولواء متقاعد بالجيش الأسترالي وزميل في معهد لوي، وهو مركز أبحاث مقره في سيدني، اليوم، أن القوات الروسية على الرغم من تكبد عدد كبير جدًا من الضحايا بدأت ببطء ولكن بثبات للسيطرة على باخموت وما حولها، وتابع إن روسيا تخنق القوات الأوكرانية لكنها لم توقف بعد قدرتها على الدفاع عن المدينة.