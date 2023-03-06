«التضامن»: 15% من حالات الطلاق تقع في «سنة أولى زواج»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى نهاية عام 2022، يعد أحد التدخلات التي ترعاها الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة والمجتمع، خاصة أنه وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع مطرد في عدد حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما بين حديثي الزواج، فقد أوضحت المؤشرات أن 15% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، و38% تقع خلال السنوات الثلاث الأولى مما يتعين ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج وإمدادهم بالمعلومات والمهارات الحياتية التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك.

تكوين 7 شبكات من الكوادر التدريبية

وأوضحت التضامن وفق تقرير صادر عنها، أنه قد تم تكوين 7 شبكات من الكوادر التدريبية بإجمالي 1422 مدربا معتمدًا على مستوى الجمهورية منهم 744 عضو هيئة تدريس بـ 27 جامعة و140 عضو هيئة تدريس داخل 97 معهدًا و130 مدربًا من الشباب منهم 7 من ذوى الإعاقة و115 كادرا تطوعيا داخل 14 قرية من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، و26 أستاذًا من أساتذة الصحة الإنجابية، و16 كادراً من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى 251 طالب وطالبة ضمن أسر مودة داخل المعاهد.

تدريب أكثر من 494 ألف مستفيد من طلاب الجامعات الحكومية

وأوضحت التضامن أن المشروع استطاع أن يصل بتدريباته وفعالياته المباشرة إلى 494.846 مستفيدًا من طلاب الجامعات الحكومية والمعاهد وشباب وفتيات من المخطوبين والمتعافين من الإدمان وأسرهم ومكلفي الخدمة العامة وأبناء المناطق المطورة وقرى حياة كريمة، كما توفر إحدى مبادراته سبل الإتاحة والدمج للشباب ذوي الإعاقة ضمن التدريبات المباشرة.

ويتبنى المشروع منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد مصر)، ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية.

إطلاق منصة «مودة» الإلكترونية

وأكدت راندا فارس مدير المشروع أنه تم إعداد مكون علمي خاص بكل فئة مستهدفة ويتناول كافة الجوانب والقضايا التي تتعلق بالحياة الأسرية والإعداد السليم لها ويراعى من خلاله المعايير العلمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة ويناقش القضايا الأسرية الخاصة بهم، مشيرة إلى أنه تم إطلاق منصة «مودة»، الإلكترونية في ديسمبر 2019 تحت رعاية وبحضور ئيس الجمهورية، حيث تخطى أعداد المترددين عليها 4.6 مليون متردد حتى ديسمبر 2022 وقد قام المشروع بترجمة محتوى المنصة إلى لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية.

وأضافت فارس أن المشروع تضمن عدة أنشطة إعلامية وثقافية مكثفة، فقد تم إنتاج برنامج «مودة ورحمة» للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوة بدار الإفتاء، حيث تناول رؤية الإسلام الوسطي في تكوين وإدارة الأسرة، كما تم إنتاج عمل درامي إذاعي «سعيدة مش سعيدة» ، أيضاً تم إنتاج عمل غنائي مصور بعنوان "رحلة واحدة" بالتعاون مع الفنان محمد الشرنوبي والفنان عزيز الشافعي، وقد حقق ما يزيد على 20 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي خلال 10 أيام وتم إنتاج عدد (35) فيديو، وإنفوجراف مع سفراء المشروع ويُركز المحتوى على مختلف الأهداف والقضايا التي يتبناها المشروع.

وأشارت فارس إلى أن المشروع بث جلسات تفاعُلية مُباشرة مع مجموعة من الخُبراء لتفنيد المفاهيم المغلوطة ورفع الوعي بالمفاهيم الصحيحة، وشارك فيها 50 ألف شخص خلال الشهر الأول.