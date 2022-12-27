برنامج مودة: 7 عوامل تهدد الحياة الزوجية.. أبرزها إفشاء الأسرار

أكد برنامج «مودة» الذي أطلقته وزارة التضامن للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، أن هناك عدد من العوامل تهدد الحياة الزوجية.

وأشار برنامج «مودة» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن العوامل التي تهدد الحياة الزوجية تتمثل فيما يلي:

- افشاء أسرار الزوجية.

- تدخل الأهل والأقارب في الحياة الزوجية.

- عدم توزان في توزيع الأدوار والمسئوليات.

- العنف الأسري.

- افتقاد لغة الحوار.

- رفض وجود اهتمامات لكل طرف.

- الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

الحفاظ على كيان الأسرة المصرية

ويعمل برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية إلى إعداد المقبلين على الزواج من خلال مشروع «مودة»، ومساعدتهم على تأسيس كيان أسري عبر اكتساب مهارات الحوار والتواصل والأسس العلمية والمهارية، وبناء الثقة والتوافقات، والتعامل مع المشكلات.

الفئات المستهدفة من برنامج مودة

ويستهدف برنامج مودة، الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عام، كما يستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العُليا في مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والدولية، والمجندين، ومكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي، والمتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات.

ويعمل المشروع على توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج مثل أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات، المهارات الوالدية، المشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية، إلى جانب تعريفهم بالحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة، والسن المناسب للزواج، وأسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.