برنامج مودة: 4 صفات ثابتة للزوج المستقبلي.. أهمها نضوج الشخصية

قدم برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، العديد من النصائح للمقبلين على الزواج والمتزوجين، لتحقيق حياة متوازنة، موجها عدة نصائح للأسرة لتحقيق الاستقرار المادي، تتمثل في تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية للأسرة، ومشاركة الزوجان في كتابة ميزانية الشهر، وبناء ثقافة الإدخار وترشيد الإنفاق.

الصفات الثابتة فى الزوج المستقبلى

وأضاف برنامج «مودة» على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مواصفات فتى أو فتاة الأحلام تتغير كل فترة أو مرحلة عمرية، مشيرة إلى أن هناك ثوابت ومواصفات مهمة لا بد أن تظل ثابتة فى كل زوج وزوجة، تتمثل فيما يلي:

- أن تكون الزوجة مدبرة ماليا وكذلك الزوج.

- الشخصية الناضجة لكلا منهما.

- حنون - حنونة.

- متفهم - متفهمة .

ولفتت البرنامج إلى أن من أهم أسباب استمرار الزواج هو «الوفاء، والمسؤولية، والاحترام المتبادل، الحالة المادية»، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ الدليل التدريبي التفاعلي، الذي تم تطويره بالتعاون مع الوكالة الألمانية، وتم إعداد 98 مدربا ومدربة منهم 10 من ذوى الإعاقة .

برامج تدريبية في عدة محافظات

وأوضح المشروع أنه جرى إطلاق عدة برامج تدريبية، على مستوى عدة محافظات بمراكز الشباب، تمثلت فيما يلى «أسوان، القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، بورسعيد، الفيوم، سوهاج، الدقهلية، البحر الأحمر، قنا» كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه يجرى إعداد المقبلين على الزواج من خلال مشروع «مودة»، ومساعدتهم على تأسيس كيان أسري يتمثل في مهارات الحوار والتواصل والأسس العلمية والمهارية، وبناء الثقة والتوافقات، والتعامل مع المشكلات.

وتتناول الورش التدريبية للمقبلين على الزواج، الذي نفذها مشروع مودة، أنشطة حول المفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة المصرية، وأهمية إجراء الفحص الطبي لهم، أسباب العنف الأسري وكيفية مواجهته، إلى جانب رصد أسس التربية الوالدية الإيجابية، وكذلك طرق إدارة الموارد الاقتصادية للمنزل.