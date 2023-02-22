«التعليم» تخصص الحصة الأولى يوم 9 مارس عن يوم الشهيد والمحارب القديم

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا مهما إلى المديريات التعليمية، بتخصيص الحصة الأولى يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم بجميع المدارس في المراحل التعليمية كافة.

محاضرة عن يوم الشهيد

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، بالتنبيه على جميع الإدارات التعليمية بتنفيذ المحاضرة الأولى عن يوم الشهيد والمحارب القديم، بجميع المدارس بمراحلها المختلفة، وتوثيق المحاضرة بفيديوهات توضيحية.