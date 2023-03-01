القوات المسلحة تنشر «بروموهات» حول «يوم الشهيد»: الشهادة حلم للأبطال

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع الفيديوهات القصيرة «يوتيوب»، صباح اليوم، عدة «بروموهات» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، حول ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، الذي تحتفل به مصر سنويًا في يوم 9 مارس من كل عام.

وقالت القوات المسلحة، في المقاطع المصورة القصيرة، إنّ صفحات التاريخ مليئة بالذكريات والحكايات، والبطولات وتضحيات، وأنّ رجال القوات المسلحة أبطال، استطاعوا أن يواجهوا المستحيل، وأنّه من جيل لجيل؛ فإنّ مصر دائمًا ولادة، وأنّ شهداء مصر أبطال ورثوا الكبرياء، وعلموا أبناءهم معنى الفداء.

وأشارت في مقطع مصور آخر، إلى أنّ مصر دائمًا ولادة، وأنّه من صلبها يخرج الرجال، وأنّ رجال القوات المسلحة أقسموا على صون أرض مصر، وتحقيق المستحيل في سبيل حماية أمنها القومي، وأنّ الشهادة أمل وحلم يتمناه أبنائهم، موضحة أنّ البطولة اختيار لكن الشهادة «قدر».

وفي فيديو قصير آخر، قالت القوات المسلحة، إنّ الشهداء كتبوا بدمائهم قصص البطولة والفداء، وأنّ أسمائهم خلدت في سجلات البقاء أمانة في ضمير الوطن، وميراثًا خالدًا على مدى الزمن، وأنّ شهداء العسكرية المصرية خيرة الأبطال، وأنّ ذكراهم حية.

واختتمت القوات المسلحة «البروموهات»، قائلة: «9 مارس.. يوم الشهيد.. ذاكرة حيّة.. لأمة أبيّة».