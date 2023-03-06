وزيرا «التعليم والشباب» يتابعان فعاليات «يوم الأنشطة» بمدارس مصر الجديدة

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، زيارة إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، في إطار متابعة العملية التعليمية وانتظام الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة مع بداية الفصل الدراسي الثاني بنسبة 25%

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة چيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وكان في استقبال الوزيرين فريق الكشافة بالمدرسة، بالأناشيد الوطنية.

اكتشاف ورعاية الموهوبين

وأكد وزير التربية والتعليم أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، والثقافة بهدف دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين، مؤكدًا تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة مع بداية الفصل الدراسي الثاني بنسبة 25%، وصولًا إلى نسبة 100% في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى إن وزارة الشباب والرياضة تستهدف قدرات الشباب ورعاية الموهوبين منهم، واستثمار أوقات النشء والشباب، وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، ونشر الثقافة الرياضية، لافتًا إلي أن وزارة الشباب والرياضة تهتم برعاية الطلاب من اليوم الأول للدراسة، وفقًا لرؤية وزارة التربية والتعليم لدعم ورعاية الموهوبين من الطلاب، وهناك العديد من الأنشطة المشتركة بين الوزارتين تعمل على رعاية الطلاب في التعليم قبل الجامعي واكتشاف أبطال رياضيين يشاركون في المسابقات العالمية.

وخلال الجولة التفقدية، تابع الوزيران اليوم الرياضى بالمدرسة والذي تضمن مشاهدة عروض الطالبات لرياضة الكاراتيه، وعرض الطالبات فقرة الحبال، وممارسة الطلاب لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة.

مشاهدة عروض الطالبات لرياضة الكاراتيه

كما تفقد الوزيران ورش العمل في حجرات التربية الفنية، والمجال الصناعي، والتربية الزراعية، وورشة عمل الفوانيس، والاقتصاد المنزلي، وشاهدا أعمال الطالبات وإبداعاتهن الفنية من أعمال.

وتفقد الوزيران أيضًا عددًا من الفصول أثناء تنفيذ حصص المشاهدة لقنوات مدرستنا، كما تفقدا أحد فصول الصف الأول الإعدادي أثناء شرح مادة اللغة العربية، حيث تحاور وزير التربية والتعليم مع الطالبات عن موضوع الدرس.

وبالإضافة لذلك، تفقد الوزيران غرفة المصادر لذوي الاحتياجات الخاصة وأجرى الوزيران حوارًا مع الطالبات حول دراستهن وهواياتهن، كما وجه وزير التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الدعم لهن، وتابع الوزيران ندوة للطالبات عن العنف ضد المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.