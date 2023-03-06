«التربية الرياضية» بجامعة طنطا تحصل على اعتماد الأيزو في الإدارة وجودة التعليم

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية التربية الرياضية، على شهادتي الأيزو«2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية كسابع كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

تطبيق المعايير الدولية

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يأتي نتاج التزام الكلية بتطبيق المعايير الدولية في الإدارة وجودة التعليم، وتطوير الخدمات التعليمية التى تقدم للطلاب، ورفع الكفاءة الإدارية، مقدمًا خالص التهنئة لفريق العمل بالكلية باعتبارهم شريك أساسي في تحقيق هذا الانجاز.

وفد الأيزويتفقد الكلية

شهدت الكلية، حضور فريق من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو«2018: 21001» و«الأيزو9001: 2015»، ضم الوفد الدكتور عبده سعد الدين مصطفى مدير عام الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، والمهندسة نجوى أحمد والمهندس ممدوح فتحي السيد والدكتور محمد أمين، بحضور الدكتور علاء حلويش عميد الكلية والدكتور أماني البحيري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف صالح وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور مجدى وكوك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور ياسر غرابة مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور نهاد الكنيسي نائب مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور مسعود غرابة، ورؤساء الأقسام العلمية، والدكتور أحمد شواطة أمين عام الكلية، وفريقي الجودة والأيزوومديري الإدارات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية، والقطاعات الرئيسية والقطاعات المساعدة، شملت قطاعات عميد الكلية، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الكلية، ومركز ضمان الجودة بالكلية، ورعاية الشباب والإدارة الهندسية، والذي أوصي بمنح كلية التربية الرياضية الشهادة الدولية الأيزو«2018: 21001» و«الأيزو9001: 2015».

من جانبه قدم الدكتور علاء حلويش عميد الكلية، التهنئة لجميع العاملين بالكلية، للحصول على شهادتي الأيزو، مثمنًا جهود جميع العاملين بالكلية طوال الفترة الماضية في استيفاء كافة معايير الشهادة الدولية، وتأهيل الكلية للحصول على الشهادتين.