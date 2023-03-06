«معلومات الوزراء»: القيمة السوقية لـ محمد صلاح 80 مليون يورو

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية، مشيرًا إلى أنَّه أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا، وتحقق الإنجاز خلال مباراة فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز فريق ليفربول بنتيجة 7- 0 وسجل صلاح خلالها هدفين.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ محمد صلاح يبلغ من العمر 30 عاما، وتبلغ القيمة السوقية له 80 مليون يورو، وقد سجل 129 هدفا متصدرًا قائمة الهدافين التاريخين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي.