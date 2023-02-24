«ملك» أول لاعبة كرة قدم في الأسمرات: بحلم أكون مشهورة زي محمد صلاح

طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الـ15 عاما، تمسك بالكرة في يديها تارة، وتتراقص بها على قدميها تارة أخرى، لتبهر الجميع بأدائها العالي كأول لاعبة كرة في حي الأسمرات الذي جرى تطويره من قبل الدولة، وتحمل في نفسها آمالا وطموحات كثيرة، حتى أنها تتمنى أن تحترف اللعبة وتصبح مشهورة مثل اللاعب المصري المحترف في الخارج والملقب بـ«فخر العرب» محمد صلاح.

والتقى الإعلامي أحمد يونس، ملك محمد حسين أول لاعبة كرة قدم في حي الأسمرات، في حلقة اليوم، الجمعة من برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة DMC.

وقالت ملك إنها تدرس في الصف الثاني الإعدادي: «عندما كنت في الصف الثاني الابتدائي، كنت أشاهد الجميع وهم يلعبون الكرة، وفي السنة التالية علمني شقيقي الكرة، وفي الصف الرابع الابتدائي قدمت في النادي، لعبت مع البنات قبل المجئ إلى حي الأسمرات، والآن أنا ألعب الكرة الأولاد».

وأضافت: «كرة القدم لعبة رائعة تفيد الجسم، وتنمي الذكاء، أتابع مباريات كرة القدم وأحاول اللعب جيدا مثلهم، أنا أهلاوية، وأتمنى أن أصبح مثل محمد صلاح لأنه فخر العرب».

وتابعت: «في بداية اللعب مع الأولاد كنت خايفة منهم، لكن مع بداية التمرينات والمباريات بدأت أتعامل بشكل أفضل، اللعب معهم كان أمرا مميزا للغاية، فقد ساعدني على زيادة مهاراتي وقوتي البدنية، والآن أصبحت أفضل، أتمنى أن أصبح لاعبة كرة قدم محترفة وضابط طيران، جدتي تدعمني وأنا أشكرها كثيرًا».