فرحة أهالي قرية نجريج بعد تحقيق محمد صلاح رقما قياسيا مع ليفربول: يوم عيد

سعادة بالغة داخل قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد مشاركته في تحقيق الفوز على نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم، بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء، ومواصلة تحقيق أرقام قياسية.

قال المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، إحدى قرى مركز ومدينة بسيون، محافظة الغربية، ومسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح، أن النجم العالمي دائما ما يسعى إلى تحقيق المستحيل، منذ سنوات صغره، «كابتن محمد من صغره لا يعرف المستحيل وكثيرا ما حقق بطولات وفاز بمباريات صعبة».

تحطيم الأرقام القياسية

أضاف لـ"الوطن" أن تحطيم الأرقام القياسية أصبح شيئا يفعله اللاعب الدولي محمد صلاح باستمرار، وأن قرية نجريج اليوم، سعيدة بما حققه اليوم ابنها بأنه أصبح الهداف التاريخي إلى نادي ليفربول الإنجليزي بـ 129هدفا في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مشاركته في الفور الكبير على نادي مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بتسجيله هدفين وصناعة 2 أسست.

أفضل يوم في حياة «صلاح»

وأضاف الغمري السعدني، أول مدرب للاعب محمد صلاح إن هذا اليوم هو من أفضل أيام حياة اللاعب الدولي محمد صلاح ويعتبر يوم عيد لنا، بعد أن تربع على عرش هدافي نادي ليفربول الإنجليزي، وإن كان الحلم الذي يعمل على تحقيقه منذ انضمامه إلى النادي، «محمد دائما ما يسعى إلى الأفضل»