غلق 13 منشأة والتحفظ على 830 حالة إشغال متنوع في حملات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف إزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، وأسفرت الحملات عن غلق 13 منشأة والتحفظ على 830 حالة إشغال متنوع.

غلق 7 منشآت وسط الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، فإن عزة سعد رئيس حي وسط، قادت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ، والتفتيش علي المنشآت التجارية، ما أسفر عن غلق وتشميع 7 منشآت، وضبط 450 حالة إشغال متنوع، و150 حالة إشغال هالك.

حملات غرب وشرق الإسكندرية

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع جميلة بوحريد منطقه السيوف ، ملك حفني ومتفرعاته ، خالد بن الوليد ، طريق الكورنيش، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 6 منشأت والتحفظ علي 180 حالة اشغال متنوع.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة موسعة لإزالة الإشغالات، شملت ميدان باب سدرة وشارع النيل والخشابين وشارع مسجد سلطان، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 200 حالة إشغال متنوع و8 سيارات محملة بالأخشاب والبلاستيك.