باحث سياسي: زيارة وزير الدفاع الروسي لـ«ماريوبول» أعطت دفعة معنوية للسكان

علَّق الدكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي، على زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى مدينة ماريوبول، التي تقع في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا، موضحا أنَّ التصعيد الحالي على جبهات القتال يدفع القادة العسكريين للحضور من أجل رفع معنويات الجنود وبحث الخطط المستقبلية معهم بشأن العملية العسكرية، كما طلب قادة الجبهات آخر تطورات العمليات، للوقوف على مدى جاهزية القوات واستعداداتها لمواصلة التقدم.

وصول وزير الدفاع جاء بعد فرض الجيش الروسي سيطرته على مناطق واسعة

وفي حديثه عبر «سكايب» لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، قال «أيوب» إنَّ وصول وزير الدفاع جاء بعد فرض الجيش الروسي سيطرته على مناطق واسعة وكان آخرها مدينة «أدونيس»، كما أن زيارته لـ«ماريوبول» أعطت دفعة معنوية لسكان المدينة والقوات المدافعة عنها، خصوصًا أنها مع بداية العملية العسكرية شهدت دمارًا كبيرًا، وروسيا تواصل العمل من أجل تقديم الخدمات لسكان هذه المنطقة وتوفير المستلزمات التي يحتاجون إليها.

الزيارة تأتي في إطار التصدي للأخبار المعلنة من قبل أوكرانيا

كما يرى أن الزيارة تأتي في إطار التصدي للأخبار المعلنة من قبل أوكرانيا في محاولة منها لشن هجوم بالربيع المقبل على المناطق الجنوبية أثار قلق القيادة الروسية، حيث تحتل مدينة ماريوبول مكانة استراتيجية لدي روسيا وهي تعد ثاني أكبر مدن دونيتسك التى اعترفت موسكو باستقلاليتها في فبراير 2022، وتضم أكبر ميناء على بحر آزوف المتصل بالبحر الأسود، فيما يقترب عدد سكانها إلى نصف مليون نسمة وبها نسبة كبيرة من الروس إلى جانب الأوكرانيين.