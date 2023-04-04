دعاء ليلة القدر يرجى أن يكون مستجابا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

يكثر الصائمون من دعاء ليلة القدر الذي يرجى أن يكون مستجابا، باعتبارها أعظم الليالي المباركة، راغبين في استغلالها على قدر المستطاع، وكسب أكبر قدر من الحسنات، ومحو السيئات، وتيمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يردد الكثيرون دعاء الرسول ليلة القدر.

وقد لا يعلم البعض دعاء ليلة القدر الذي يرجى أن يكون مستجابا، وهو ما تستعرضه «الوطن» لإكثار من ترديده في هذه الليلة المباركة.

دعاء الرسول ليلة القدر

وعن دعاء ليلة القدر الذي يرجى أن يكون مستجابا، فقد ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعاء ليلة القدر ويستحب قوله في العشر الأواخر من رمضان، وهو «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، أخرجه الترمذي.

اعرف دعاء ليلة القدر

ويجوز في دعاء الرسول ليلة القدر زيادة كلمة «كريم» في الدعاء، ليكون: «اللهم إنك عفو - كريم- تحب العفو فاعفُ عني»، ولكن كلمة «كريم» لم ترد في الحديث الذي روي عَنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟»، قَالَ: "قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

وفي دعاء ليلة القدر الذي يرجى أن يكون مستجابا تأتي لكن زيادة كلمة «كريم» هنا للثناء على الله وزيادتها على هذا الدعاء جائز شرعًا.