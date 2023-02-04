الحائز على لقب المحفظ المثالي: أتسلم جائزتي خلال احتفالية ليلة القدر المقبلة

شهد الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، الحاصل على لقب المحفظ المثالي على مستوى الجمهورية، انطلاق فعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، اليوم السبت، حيث افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الفعاليات بمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة على مستوى العالم.

جائزة قدرها 150 ألف جنيه

وأعرب «عبد الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، عن بالغ سعادته بحضوره انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم، والتي حصل فيها علي لقب المحفظ المثالي على مستوى الجمهورية، وجائزة قدرها 150 ألف جنيه، من المقرر أن يتسلمها خلال الاحتفال بليلة القدر خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المحفظ المثالي يُعد أحد فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأكد «عبد الله»، أن المحفظ المثالي يُعد أحد فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي جرى إضافتها حديثا ولأول مرة، مشيرا إلى أنه من شروط الفوز بلقب المحفظ المثالي أن يُقدم المحفظ سجلًّا بأفضل عشرة ممن حفظوا القرآن على يديه، وعدد من يحفظون على يديه حاليًا، ومكان التحفيظ، مع تزكية من ثلاثة من الأئمة المعينين بالأوقاف معتمدة من مدير المديرية، لافتاً أنه حصل علي لقب المحفظ المثالي علي مستوي الجمهورية ضمن الفرع الذي تم إطلاقه لأول مرة.

إكرام أهل القرآن

وتقدم «عبد الله»، بخالص الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته القرآن الكريم وأهله، وحرصه الدائم علي إكرام أهل القرآن، كما تقدم أيضاً بخالص الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

من هو الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله؟

الدكتور مصطفى محمد عبد الله، من مواليد قرية إبشان بمركز بيلا، في كفر الشيخ، كما تخرج في كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف .

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في شهر نوفمبر 2022، فوز الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، بجائزة المحفظ المثالي علي مستوي الجمهورية، وقدرها 100 ألف جنيه، إلى أن جرى رفع قيمة الجائزة لـ150 ألف جنيه مؤخرا.

وانطلقت فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الــ29 اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وافتتح المسابقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء المقبل.

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