مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: الهجرة غير الشرعية تؤرق الحكومة التونسية

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إن وزراة الداخلية التونسية أعلنت أنها ألقت القبض على مهربين اثنين متهمين بالاتجار في البشر، ومجموعة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء اجتازوا الحدود التونسية الجزائرية بطريقة غير قانونية.

توقيف وإحباط عمليات ومحاولات اجتياز الحدود التونسية

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: «وزارة الداخلية تصدر بيانات دورية تعلن فيها توقيف وإحباط عمليات ومحاولات اجتياز الحدود التونسية، وهذا يأتي في إطار المساعي التي كثفتها السلطات بمختلف أجهزتها لمواجهة مسألة الهجرة غير الشرعية وخاصة الاتجار بالبشر».

تهديد الأمن التونسي

وتابعت: «ما جاء بالأمس في بيان رئاسة الجمهورية الذي نشرته وتبنته كل الوزارات ورئاسة الحكومة يعني أن السلطة التنفيذية بكل أجهزتها تتجند في هذه الفترة، لمواجهة هذه الظاهرة، لأنها تهدد الأمن التونسي وأيضا من جهة أخرى لتوضيح الصورة، وسوء الفهم؛ الذي وقع فيما يتعلق بالموقف الرسمي التونسي، لدخول المهجارين بطريقة غير شرعية لتونس، وهو في إطار حماية أمنها».

وأوضحت: «تونس قالت إن هناك من يهدف إلى تشويه صورتها وتوظيف هذا الأمر لإثارة الفتنة، وتشويه صورتها لحسابات سياسية تستهدف رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية ككل».