تدريبات مجانية لشباب المحافظات لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تنظم الوزارة ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية مجانية لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام، وتابع المركز: «لو عاوز تشتغل في مجال المبيعات Sales بس مش عارف تبدأ منين، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بيقدملك تدريب المبيعات مجانا».

وأضاف المركز المصري الألماني: «في التدريب هتتعلم: سمات مسؤولي المبيعات، رحلة البيع، ماذا تحتاج حتى تبيع، إزاي بتقوم عملية عرض المنتج أو الخدمة، طرق التعامل مع رفض البيع، أساسيات مجال البيع، تنبؤات المبيعات»، مشيرا إلى أن التدريب سيكون في القاهرة، خلال الفترة من يوم 5 مارس حتى 9 مارس في مقر المركز بمنطقة سرايات المعادي.

تدريب الإرشاد المهني

أما التدريب الثاني، فهو تدريب الإرشاد المهني، والذي يستهدف مساعدة الشباب في معرفة المهارات والطموح والمواهب والمهارات، ومن ثم التمكن من اختيار المجال الأنسب لك، من خلال استشارة مدربين متخصصين في مجال الإرشاد المهني، وذلك التدريب مخصص لشباب محافظة المنوفية، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا.