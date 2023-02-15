ورشة عمل حول «مكافحة الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة» لرفع القدرات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة الهجرة غيرالنظامية التي تتسبب في تعرض المواطنين للمخاطر والأضرار.

حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ولفت عصام سعد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وبرامج ومشروعات تهتم بالشباب ومكافحة هذه الظاهرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن، مشيراً إلى أهمية عقد المزيد من الأنشطة والفعاليات وبناء القدرات للعاملين والقائمين على هذا الملف في المؤسسات والمديريات المختلفة وتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وغير النظامية والحلول البديلة للفئات المستهدفة وحماية الشباب المصري من الاستغلال والاتجار في البشر.

رفع قدرات بمبادئ حقوق الإنسان

كانت محافظة أسيوط قد شهدت تدريب رفع القدرات بمبادئ وآليات حقوق الإنسان، ضمن أنشطة مشروع «تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي CONMIGO» خلال الفترة من 13 : 14 فبراير الجاري بالتعاون بين الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي لحقوق الإنسان ويتم التنفيذ في إطار الصندوق الانمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في أفريقيا، برعاية السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

القيادات التنفيذية

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط وصلاح عبدالنعيم، مدير عام التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ومنار كامل مدير الوحدة العامة للطفل بالمحافظة، وحاتم قطب مدير هيئة تيرديزوم السويسرية بأسيوط وبمشاركة أعضاء وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة واللجان الفرعية وممثلي عدد من المديرية والهيئات الحكومية (الشباب والرياضة، القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والأخصائيين الاجتماعيين.

مشاركة 30 متدرب

وشهدت ورشة العمل تقسيم المشاركين الذي يصل عددهم إلى 30 متدربا لمجموعتين وتنفيذ ورش عمل حول حقوق الإنسان ومبادئها الرئيسية والإطار الدولي الرئيسي والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فضلاً عن التعريف بالهجرة ، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واللجوء، الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والإطار القانوني الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الاختلافات بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016/2026 وخطة العمل الوطنية 2021/2023.

خطورة الهجرة الغير الشرعية

كما شهدت اليوم الثاني للورشة تنظيم يوم توعوي بخطورة الهجرة غير الشرعية في مركز شباب أبنوب بحضور عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وعاطف محمد معاون وكيل وزارة لشؤون الشباب، بمشاركة 40 شاب وفتاة بتوجيهات علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط حيث تضمن العديد من الأنشطة والمسابقات لتحقيق المستهدف.

في نهاية الورشة تم تكريم المشاركين وتوزيع شهادات التخرج باجتياز وحضور ورشة العمل.يذكر أن مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي CONMIGO يتم تنفيذه خلال 36 شهر ويستهدف العاملون في قطاعات إنفاذ القانون والعمل والتعليم والإعلام لتوعية الشباب والأطفال لتطوير المعرفة المتعلقة بالهجرة وإدارة البيانات في مجال الحكومة مع إيلاء اهتمام خاص للبيانات المتعلقة بقابلية التوظيف وتعزيز الأطر السياسية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية في مجال حوكمة الهجرة وتعزيز التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وغير النظامية والفرص البديلة.