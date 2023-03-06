تشييع جثمان شاب توفي في حريق مصنع طوب بالشرقية.. «كان معدي بالصدفة»

شيع أهالي قرية عرب الفدان التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، منذ قليل، جثمان شاب يدعى أحمد صلاح حسني، لقي مصرعه بعدما انفجرت فيه أسطوانة بوتاجاز وتفحمت جثته أثناء نشوب حريق في مصنع طوب بقرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد، حيث تصادف مروره أثناء الحريق.

تشييع جثمان عامل توفي في حريق مصنع طوب

وأدى أهالي قرية عرب الفدان بمركز أبو حماد صلاة الجنازة على الفقيد، وشارك في تشييع الجثمان جموع غفيرة من أهالي القرية في مشهد جنائزي مهيب يعكس الوداع المؤلم للشاب الراحل الذي اشتهر بدماثة الخلق والسمعة الحسنة.

بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع طوب

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز بنشوب حريق هائل داخل مصنع طوب بقرية العزازي التابعة لدائرة المركز، وامتداد النيران إلى عدد من أسطوانات البوتاجاز، ما أدى لانفجارها وساعد على تضخم الحريق.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن التهام محتويات المصنع، كما أسفر عن وفاة شاب يدعى «أحمد صلاح»، 34 عاما، عامل في شركة بالعاشر من رمضان، حيث تصادف مروره أمام المصنع أثناء نشوب الحريق وطارت أسطوانة بوتاجاز ناحيته أثناء انفجارها ما أدى لاشتعال النيران فيه، بالإضافة لإصابة شخص آخر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي، والجثة إلى مستشفى القرين المركزي، وتولت النيابة التحقيقات وصرحت بالدفن بعد معاينة الطب الشرعي للجثة وإعداد تقرير بالوفاة.