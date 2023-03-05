السيطرة على حريق اندلع في 6 منازل بقرية بني رافع بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق اندلع مساء اليوم الأحد، في 6 منازل بقرية بني رافع غرب البلد، في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في 6 منازل غرب قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في 6 منازل ملك نجاح. ا. س.ح، وعادل. ا.س.ح، وعلي .ا.ح.س. ح، وسيد .م.م، ومحمود .م.م، وحسن .ا. س. ح، مما أسفر عن حرق جميع محتويات المنازل، ونفوق بعض المواشي بالحظائر.

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة ومباشرة التحقيقات.